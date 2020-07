Studentenverenigingen mogen wel wat meer doen voor student met beperking

Met kleine aanpassingen kun je studentenverenigingen tot een betere plek maken voor studenten met een beperking. Nu is er voor zulke studenten niet altijd evenveel begrip, schrijft Rozemarijn Moes. Ze is junior onderzoeker historische demografie’ en oud-lid van studentenvereniging Ichtus.

Nu veel studenten zich voorbereiden op een jaar met veel online colleges, presenteren Sanne Hoepel (ND 26 juni) en Henk de Vries (2 juli) studentenverenigingen als de plek van ontmoeting bij uitstek. Ze roepen studenten op juist nu van een studentenvereniging lid te worden. Daar sluit ik me van harte bij aan. Maar niet voor alle studenten is deelname aan het verenigingsleven even makkelijk, ook al is de behoefte er wel. Daarom als tegenhanger een dringende oproep aan de studentenverenigingen: bied ruimte aan studenten met een beperking.

In het hoger onderwijs en in het verenigingsleven kom je studenten van allerlei pluimage tegen: studenten met autisme, ADHD, depressie, burn-out. Juist deze studenten hebben baat bij het sociale vangnet, d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .