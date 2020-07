Ministerie van Planning komt boven de andere ministeries te staan en dat is goed

Het zou goed zijn als Nederland een ministerie van Planning krijgt. Zo’n ministerie is beter in staat om na de lessen van de coronacrisis bouwplannen bij te sturen. Een ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daar minder goed in. Dat schrijft Johan Buwalda. Hij kreeg in zijn werk voor de VN-Ontwikkelingsorganisatie UNDP in diverse landen goede indrukken van zo’n ministerie.

In de afgelopen week verschenen twee artikelen van predikanten op de opiniepagina: ‘Stop met vluchtgedrag’ van Paul Visser (ND 2 juli) en ‘Kan CO 2 -uitstoot ons niks schelen?’ van Jan Hardeman (ND 4 juli). Beiden doen een beroep op onze persoonlijke keuzes als christen in het vlieg- en wegverkeer; refererend aan passende teksten uit de Heidelbergse Catechismus en de Bijbel. Hardeman vertelt dat dichtbij zijn huis een nieuwe rijksweg wordt aangelegd tussen de A13 en A16. Hij vraagt zich af waarom.

In de afgelopen drie maanden is er wereldwijd iets veranderd, onder andere in het vlieg- en wegverkeer. Een verandering zo ingrijpend dat iedere wereldburger – en zeker iedere Nederlander - ermee te maken heeft. Veranderingen waarbij overheid, bed..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .