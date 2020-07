Christenen praten over hoop, maar niet over inkeer en dat gesprek is dringend nodig

Wij zien iets beklemmends, waar we het dringend over moeten hebben. Overal grijpt de crisis om zich heen en intussen praten we als christenen in ongevaarlijke termen. Wel praten over hoop, maar niet over inkeer. Dat schrijven Koos van Noppen van de missionaire organisatie IZB en de drie predikanten Cock Blenk, Kees van Ekris en Bert Karel Foppen. Zij zijn verbonden aan Areopagus, onderdeel van de IZB, en houden zich bezig met toerusting en nascholing van predikanten



Cock Blenk, Kees van Ekris, Bert Karel Foppen en Koos van Noppen 7 juli 2020, 23:00







Alleen praten over hoop in crisistijden is voor christenen echt te weinig. (beeld istock)