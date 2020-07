Merkel effectiever dan Macron. Zij wil niet alles centraal regelen. Macron wel

Duitsland is terug en Frankrijk zit lastig. De eerste week van juli was alleszeggend over Europa, de twee belangrijkste landen en hun voorlieden. Bondskanselier Merkel neemt namens Duitsland het voorzitterschap van de Europese Unie over en Frankijk zit hooguit in de tweede stoel, schrijft Frank van den Heuvel. Hij is werkzaam op het gebied van public affairs & toezicht.