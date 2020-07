Schaf korte gevangenisstraf af

Korte gevangenisstraffen zijn niet effectief. Ook niet als het om vergelding gaat. Bij thuisdetentie of taakstraf is de kans op terugval bovendien de helft kleiner. Dat is gunstig voor de gestraften en voor potentiële slachtoffers.



Jacques Claessen en Gert Jan Slump 7 juli 2020







Ruim 45 procent van de mensen die een gevangenisstraf van drie maanden of korter heeft uitgezeten, gaat binnen twee jaar opnieuw in de fout. Na elektronische thuisdetentie of een taakstraf is die kans ongeveer de helft minder. (beeld@nd.nl)