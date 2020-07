China, maar ook Indonesië

Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Naties, de EU, maar ook de Nederlandse regering hebben hun afkeuring uitgesproken over het niet-nakomen door China van de in 1999 gesloten overeenkomst over de status van Hongkong.

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, tijdens een vorige week gehouden vergadering waarin werd geprotesteerd tegen de wetten die China oplegt aan Hongkong. (beeld Hong Kong's Chief Executive Defended China's Sweeping National Security law for the City Before the United Nations, Urging the interNational Community to 'respect our Country's Right to Safeguard National Security.' fabrice Coffrini / afp)