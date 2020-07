Taalfouten uit het westen van Nederland

O ja, er worden veel dt-fouten gemaakt, dat is waar. Maar nog meer worden er fouten gemaakt met de t achter sommige werkwoordsvormen. Als het goed is, wordt er in het onderwijs geleerd dat bij gebruik van de tweede persoon, achter de stam een t komt. Bijvoorbeeld bij het werkwoord lopen, komt er bij je, jij en u een t achter de stam, dus je, jij en u loopt.

Maar bij sommige werkwoorden gebeurt dat massaal fout. Bij de werkwoorden als kunnen, zullen en willen wordt door de meeste Hollanders de eerste en derde persoonsvorm geschreven. Dan wordt het: je, jij en u kan en zal en wil.

Dat begon met een foute uitspraak, wat van lieverlee ook in de schrijfwijze is gebruikt.

En langzamerhand hebben de overige Nederlanders dat overgenomen. Je zou kunnen zeggen dat dit kwaad met de westenwind over ons land is gewaaid. Zoals overigens veel maatschappelijke, culturele en morele zaken vanuit dezelfde richting kwamen aanwaaien. Immers alles op dat gebied wordt door het westelijk deel van ons land bepaald. In de politiek, bij maatschappelijke opvattingen en niet in de laatste plaats door de media.

Nu weet ik ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .