Hoezo betere beloning zorg?

Krijgt de brandweer meer salaris als er een pyromaan actief is? Of de politie als het misdaadcijfer stijgt? Nee, natuurlijk niet. In de zorg geldt precies hetzelfde.

Dat onze zorgmedewerkers het in de voorbije maanden flink voor hun kiezen hebben gekregen, staat buiten kijf. De coronacrisis zorgde voor een toestroom aan zieken, waarbij vooral de capaciteit van de ic’s op de proef werd gesteld. Het resultaat was dat de hele zorgsector opeens uit louter helden bestond, die nog net niet gehuld in een rode cape door de gangen vlogen. Mensen hebben in tijden van nood blijkbaar behoefte aan boegbeelden aan wie ze een staande ovatie kunnen geven, om zo hun angsten van zich af te kunnen applaudisseren. Snap ik allemaal. Het is onzin, maar ik snap het wel.

Tegelijkertijd klonk de roep om een betere beloning. Vanuit de sector zelf, maar ook vanuit de politiek. Daar kon je op wachten, maar de logica achter..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .