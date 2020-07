De woorden van de CDA-kandidaten klinken veelbelovend. Maar denken ze ook aan het buitenland?

De drie kandidaten hebben zich over die wereld nog maar weinig uitgelaten. Dat mag wel worden verwacht van de toekomstig leider van een partij waar medemenselijkheid, dichtbij huis en ver weg, in het dna zit. Wie wordt het, Mona, Pieter of Hugo?

De CDA-kiezers hebben hun standpunt alvast bepaald. Uit een peiling onder ruim 1000 CDA en VVD-stemmers in juni, bleek dat 84 procent van de CDA-stemmers het noodzakelijk vindt dat de Nederlandse regering middelen ter beschikking stelt om de coronacrisis wereldwijd te bestrijden.

In Nederland is de coranapiek voorlopig over haar hoogtepunt. Daar zijn we met z'n allen opgelucht over. Maar in veel arme landen moet de grote klap nog komen. Ondertussen worden de risico’s op besmetting noodgedwongen v..

