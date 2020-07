Overheid wil ICT-wiel uitvinden

Het is moeilijk te begrijpen dat de overheid zo veel moeite heeft met het bouwen van solide ICT-infrastructuren. We leven in een land dat zo veel te bieden heeft op technologisch gebied. (beeld getty images / istockphoto)

In 2019 werd de stekker getrokken uit de ontwikkeling van een systeem van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat zou 36 miljoen euro gaan kosten, maar dat bleek uiteindelijk toch 96 miljoen euro te worden. In hetzelfde jaar adviseerde het Bureau ICT-toetsing (BIT), een onafhankelijk adviescollege, de politie te stoppen met de ontwikkeling van het systeem voor de centrale opslag van politiegegevens. Recenter, in februari van dit jaar, werd een belangrijk technologieproject van Defensie opgeschort.

Wat gaat hier mis? Want we staan op nummer 4 in de Global Innovation Index en volgens Cornell University, businessschool INSEAD en de World Intellectual Property Organization (WIPO) is Nederland wereldleider op het gebied van innovatie. ..

