Wat doet slavernij die nu nog doorwerkt, met u?

Bert Westerink, organisatieadviseurHedendaagse slavernij (Arabische wereld; Gulag) raakt mij. De formeel in 1863 geëindigde slavernij in en door Nederland raakt me bij een boek of een expositie erover.

Gustaaf Modderman, oud-ambulanceverpleegkundige

Ik krijg er een machteloos gevoel bij; keer op keer herhaalt de geschiedenis zich.

Henk Kooistra, veehouder

Zolang we toestaan dat er ook nu nog meer dan 40 miljoen mensen in volstrekte slavernij leven, lijken me de tranen die we plengen over het verleden, grotendeels afkomstig van krokodillen.

Janneke Brak, huisvrouw

Herdenken is goed, maar in het verleden blijven hangen? Het is gebeurd, niet goed te praten.

Kees van Baardewijk, schrijver

Het gevoel van totale verbijstering dat me als kind overviel toen ik 'De negerhut van oom Tom' las, heeft me nooit meer verlaten. Net als de Holocaust draag je dit je hele leven mee.

Klaas Jan Hoff, akkerbouw..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .