Politieke analyse: Misschien is de politiek racistisch

Een Kamermeerderheid wil niet dat Nederland excuses maakt voor het slavernijverleden, en een Kamermeerderheid wil ook niet uitspreken dat Nederlanders géén racisten zijn. En zo verzandde het debat over institutioneel racisme woensdag in veel politiek gekissebis, zonder dat er goed antwoord kwam op de vraag of er in Nederland daadwerkelijk institutioneel racisme is, en zo ja, hoe dat aangepakt moet worden. Jammer, want institutioneel racisme gaat in de kern níét over Zwarte Piet, of een paneel op de Gouden Koets dat op het slavernijverleden duidt.

2020-07-01 20:20:10 Prime Minister Mark Rutte in the House of Representatives during a debate on institutional racism in the Netherlands. In The Hague, the Netherlands, 1 July 2020. ANP PHIL NIJHUIS (beeld anp / Phil Nijhuis)