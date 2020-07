Wees gerust een zwartkijker die de crisis overdrijft en zwelgt in dorheid

Ik verwacht dat er bij het herinneren van de coronacrisis iets soortgelijks gebeurt als na de aanslagen op 11 september 2001.

De Amerikaanse schrijfster Kathleen Norris noemde die periode, terugblikkend, een tijd van genade: ‘Geen rellen, geen paniek en geen run op de banken. We waren een wat meer nadenkend volk, al was het maar kort. Er was het geschenk van een week zonder het bombardement aan reclame, een week zonder trivialiteiten over beroemdheden.’

Nu we zijn teruggekeerd naar het normale leven, schreef ze in 2004, en ons weer druk maken over wat Jennifer Lopez wel of niet aan heeft, zouden we ons terug kunnen laten roepen naar 11 september om daar iets van betekenis te vinden.

Genade betekent niet altijd de doorbraak van lang verhoopt..

