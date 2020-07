Ik had gedacht dat ik er blij om zou zijn

Toen ik hoorde dat de eerste vrouwelijke predikant in de vrijgemaakte kerken is beroepen, had ik gedacht dat ik er blij om zou zijn. Maar zo voel ik me niet. Ik wil excuses.

De eerste vrouwelijke dominee in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Hoera. Groot nieuws. (Nederlands Dagblad 29 en 30 juni). Zo’n dertig jaar nadat twee vriendinnen en ik uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt eindeloze gesprekken voerden met onze dominee, ouderlingen die op huisbezoek kwamen, en in de jeugdvereniging. Want was het probleem?

God had man en vrouw verschillend geschapen en daarom hadden wij, vrouwen, andere taken dan mannen. We waren niet minder maar anders. De brieven van Paulus werden erbij gehaald om ons duidelijk te maken dat we daarom geen stem mochten hebben in de kerk - we mochten geen ouderling of diaken worden en al helemaal geen dominee, we mochten niet eens stemmen. Zonen die belijdenis hadden ..

Als vrouw had je..

