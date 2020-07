Met zijn heerlijke gebak, verse vleeswaren en rookworsten en vele andere winkelproducten zou de Hema zijn plaats moeten kunnen behouden in iedere grote en middelgrote stad in ons land.

Is de Hema over enkele jaren nog in ons land aanwezig, of zal het net als V&D straks ook door de grotere, snelle jongens leeggezogen zijn, zodat een faillissement niet kan uitblijven? Misschien kan Blokker-topman Michiel Witteveen, die eerder al een bod op het Hema-concern deed, dit bedrijf nog redden met een gezonde doorstart. Zeker ook omdat hij zal proberen al de franchisenemers mee te krijgen, die veel belang en waarde hebben in de overname door een Nederlandse grote investeerder. <

