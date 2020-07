Deugen de meeste mensen? Dat is een zinloze vraag«

Als Duitse militairen in het najaar van 1939 het mooie, renaissancistische Poolse stadje Zamosc binnenrijden, dralen ze geen moment. Ze drijven de orthodoxe Joden samen op het centrale plein, trekken hun baarden uit, steken pijpenkrullen in brand, laten hen dansen. Bij een van hen scheren ze een hakenkruis op zijn hoofd. Hoogtepunt van deze sadistische spelletjes is een soort circusact: enkele Talmoedgeleerden worden op paarden gedwongen, waarna Duitse soldaten hen met zwepen rond het plein jagen. Enkele van de geleerden schreeuwen het uit van angst.

Lachen natuurlijk.

Enkele soldaten nemen foto’s. Leuk voor het thuisfront.

De elfjarige Jacob Zvi Griner ziet hoe zijn vader van een paard valt. Hij breekt zijn botten, om een paar dagen later te overlijden aan zijn verwondingen. De volgende dag ziet de jonge Griner hoe Duitse soldaten vrouwen verkrachten die gevlucht zijn naar de synagoge.



Ik kwam de ervaringen van de jonge Griner in Zamosc tegen tijdens onderzoek dat ik verrichte naar het overlevingsverhaal van een vrouw, Mala Rivka Kizel. Ze werd geboren in 1926 in een orthodox-joods gezin te Warschau en wist de oorlog te overleven door zich succesvol voor te doen als katholieke Pool en, later, als Volksduitse. In Duitsland nam een gezin van overtuigde nazi’s haar liefdev..

Ov..

