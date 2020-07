Bijbelse principes helpen landbouw in Zimbabwe

Op het oog is Zimbabwe weinig opgeschoten sinds de machtswisseling in 2017. Nadat Robert Mugabe was afgezet, nam Emmerson Mnangagwa het roer over. Een halfjaar lang heerste optimisme in het land, totdat de verkiezingen nipt werden gewonnen door Mnangagwa.

Het land staat er nu slechter voor dan ooit. Corruptie en mishandeling van oppositieleden, een inflatie van vele honderden procent in een maand en gebrek aan vertrouwen bij buitenlandse investeerders zorgen ervoor dat het land continu over te weinig buitenlandse valuta beschikt. En die zijn belangrijk, omdat Zimbabwe een groot deel van zijn benodigde voedsel importeert.

Bovendien wordt het land in korte tijd ook nog getroffen door verschillende natuurrampen. De overstromingen van 2019, dr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .