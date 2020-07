Bij digitaal onderwijs vrienden hard nodig

In de eerste plaats: online college krijgen is een ramp. Je zit als student achter je laptop. Dit werkt vervreemdend; heel veel studenten krijgen motivatieproblemen. De Delftse studentenvereniging C.S.R. heeft enkele jaren geleden de studieprestaties van haar leden onderzocht. Die bleken beter te zijn dan het gemiddelde aan de Technische Universiteit Delft. Het grootste verschil was dat gemiddeld een derde van de studenten uitvalt, bij deze studentenvereniging bijna geen een. Wie alleen op zijn studentenkamertje of nog in het ouderlijk huis voortploetert, heeft kennelijk meer moeite de studie door te zetten. Afstandsonderwijs maakt het nog moeilijker. In het studiejaar 2020-2021 zullen de universiteiten en hogescholen het meeste onderwij..

