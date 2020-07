De evaluatie van de abortuswet faalt. Het lijkt erop dat de slager hier zijn eigen vlees keurt

De evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap, die vorige week aan de Tweede Kamer is aangeboden, laat ernstige gebreken zien.

Wat de beslissing tot abortus na onbedoelde zwangerschap zwaar kan maken, is onder meer de onomkeerbaarheid. (beeld Getty Images/iStockphoto)

In de tweede evaluatie van de in 1984 ingevoerde abortuswet wordt verslag gedaan van diverse onderzoeken, die zijn uitgevoerd onder leiding van gezondheidsjurist Corrette Ploem van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Nederlands Dagblad 29 juni). Het onderzoek doet een aantal aanbevelingen inzake de abortuswetgeving en -hulpverlening. Helaas laat het onderzoeksrapport een aantal ernstige gebreken zien.

Zo is er aan abortusklinieken en aan ziekenhuizen gevraagd of zij aan vrouwen die een abortus hebben ondergaan, een enquête wilden verspreiden. De klinieken hebben daaraan gehoor gegeven, maar de onderzoekers hebben slechts één vrouw bereikt die een abortus in het ziekenhuis heeft ondergaan.

In het ziekenhuis vinden veelal tweedetrime..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .