Zingen komt wel

Op de televisie zag ik een man die in alle vrijheid betoogde tegen de waanzin van een dictatoriaal regime in Den Haag. Hij wilde zijn vrijheid terug. In de krant (Nederlands Dagblad 25 juni) las ik dat mensen hun verlangen om te zingen niet meer willen onderdrukken en zoeken naar de mazen van de wet om God groot te maken in hun lied.

Toen ik kind was, werd ik op een zondagmiddag vanaf de kansel opgeroepen de wekelijkse kerkgang na te streven. Want, sprak de dominee waarschuwend, in de hemel is het altijd kerk. Dan klinkt Gods woord en zingen wij zijn lof in eeuwigheid. De gedachte aan een kerkdienst zonder einde benauwde me. In ontelbare schuilkelders en achterafkamers komen wereldwijd miljoenen christenen samen. Erediensten in stilte, omdat niemand hun gezang horen mag. Op straffe van levenslange opsluiting onder een dictatoriaal bewind. Ik wil niemand zijn verlangen ontnemen God te prijzen, maar misschien kunnen we dat ook doen door ons wat bescheidener op te stellen, ons wat meer te schikken in de vrijheid die we hebben om Hem te erkennen als onze schepper. Dat zi..

