Beloon ieders inzet met inkomen

Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid is achterhaald. Geef mensen ruimte hun talenten in te zetten, in plaats van hun hand op te houden.

Gedupeerden luisteren mee bij een Kamerdebat over de toeslagenaffaire. Mensen worden vermalen in een onoverzichtelijke kluwen van uitkeringen, toeslagen, kortingen en heffingen. (beeld anp / Bart Maat)

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt had tranen in zijn ogen toen gedupeerde ouders hem bedankten voor zijn tomeloze inzet in de toeslagenaffaire. Hij oogstte lof van links tot rechts. De overheid als wantrouwende instantie die mensen het leven moeilijk maakt en klemzet, in plaats van mensen in staat stelt te leven: het toont het failliet aan van het huidige systeem. Het is tijd voor een hervorming van het socialezekerheidsstelsel.

Wij pleiten voor de invoering van de maatschappelijke NederlandBonus, die iedereen bestaanszekerheid biedt.

De verzorgingsstaat in Nederland staat nog steeds op een zeldzaam hoog niveau. Het is een van de wezenskenmerken van onze maatschappij: dat mensen hun hand niet hoeven op te houden, maar dat dit objectief &lsquo..

