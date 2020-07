Verlangen naar de Heer

Zondag moeten - of mogen - we weer naar de kerk. En zingen, al wordt ons dringend aangeraden het een beetje anders te doen: zachtjes, of digitaal. En wat lezen, zo eerbiedig als je kunt. Het is eigenlijk best mooi, en zelfs extra ontroerend, zoals onze Heer (en zijn Geest) dat begeleidt. Beetje lastig dat je elkaar na de dienst zo makkelijk niet kunt aanspreken. Ik stel me voor hoe we elkaar op een échte zondag weer ontmoeten. Met een brok in de keel, misschien vrijmoedig zingend, luidkeels. Maar aanstaande zondag is het echt nog niet zover. Sommigen van ons - ik ook een beetje - zijn lichamelijk wat beperkt. En qua bezoekersaantal is het lang niet wat we zouden wensen. Maar we zijn er ook pas écht als we in de hemel zijn e..

