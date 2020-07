Koolmees zou Drees nooit uit de canon krijgen

Zaterdag stemt het FNV-ledenparlement weer over het pensioenakkoord. Er is totale verwarring.

De naam Willem Drees is uit de herijkte canon van de vaderlandse geschiedenis gehaald, net nu de oudedagsvoorziening waar zijn naam het symbool van is (‘trekken van Drees’) de gemoederen zo verhit. Het huidige collectieve pensioensysteem – volgens buitenstaanders het beste ter wereld – gaat in de prullenmand ten faveure van een nieuw stelsel, dat nog complexer is en mogelijk tot meer in plaats van minder boosheid zal leiden. Minister Koolmees is als een voetbalcoach die het hele team, dat al decennialang de Champions League wint, op de transferlijst zet.

De enige partij die er beter van wordt, zijn de werkgevers. Die hoeven in de toekomst niet meer bij te storten als er tekorten dreigen, zoals in betere tijden nog ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .