Thuiswerken bevalt, dat moeten we blijven doen

Wat wij geleerd hebben in coronatijd: een werkplek op kantoor is bijzaak.

Miljoenen Nederlanders namen sinds de corona-uitbraak onbedoeld deel aan een experiment annex praktijkcursus ‘thuiswerken voor beginners’. Een paar onderdelen: niet forenzen, zoomen in plaats van ‘zitten’, geen bilateraaltjes op de gang, slechtere stoelen, betere koffie.

De kantoorroutine stond op zijn kop. Toch moest the show zo goed mogelijk go on.

En dat lukte. Niet vanaf dag één, niet bij iedereen even makkelijk –afhankelijk van taken, thuissituatie en aanleg. Maar de meesten hebben zich de digitale techniek en bijbehorende mores snel eigengemaakt.

Beeldschermvergaderen blijkt vermoeiender, maar met minder vergaderen kunnen we toe. We misten het forenzen – of als kiespijn. Enfin, ieder h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .