Nog geen racisme

Tofik Dibi merkt op dat hij, als hij in de tram zit met alleen witte mensen, merkt dat hij meer gaat lachen om maar vriendelijker over te komen (Nederlands Dagblad 24 juni). Soms zit ik ’s avonds in de metro met alleen gekleurde mensen. Dan ga ik me ook anders gedragen. Net zoals wanneer ik in een trein terechtkom met alleen maar mannen met stropdassen of met voetbalsupporters. Dat is geen bewijs van racisme. Het heeft met mezelf te maken: het gevoel dat ik dan anders ben dan de rest. Waar dat vandaan komt, is voer voor psychologen. Racisme is inderdaad een probleem voor en in de samenleving. Maar Dibi moet met betere voorbeelden komen. <

