Vier eenheid van Petrus en Paulus. Het is hét feest van oecumenische betekenis

Maandag, 29 juni, is het Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Het staat her en der op de kerkelijke kalender. Helaas niet bij protestanten in Nederland.

Petrus en Paulus naar een tekening uit de vijfde eeuw, aangetroffen in een catacombe in Rome. (beeld wikipedia)

‘Vandaag vieren we het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus door God te loven om hun prediking en hun getuigenis’, zei paus Franciscus op 29 juni 2016 in zijn preek op het Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. ‘Op het geloof van deze twee apostelen is de Kerk van Rome gebouwd die hen altijd als patroon vereert. Hoe dan ook, het is de hele universele Kerk, die met bewondering naar hen kijkt en hen beschouwt als twee zuilen en twee grote lichten die schitteren, niet alleen aan de hemel van Rome, maar ook in het hart van de gelovigen van Oost en West.’

Daarmee is in een paar woorden gezegd waar dit feest om gaat. Waarbij ik zou willen benadrukken dat het niet alleen de kerk van Rome is, die deze apostelen herdenkt, ..

