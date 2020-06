Babyfabriek Oekraïne

In het ND van 20 juni stond een artikel over commercieel draagmoederschap. Dit herinnerde me aan de beelden van een ‘babyfabriek’ uit Oekraïne die we via het NOS Journaal hebben gezien. Vijftig ingebakerde baby's die niet ‘geleverd’ konden worden vanwege de lockdown.

Dit gebeurt onder onze ogen, terwijl er onderzoek gaande is naar eenzelfde praktijk in de vorige eeuw in onder andere Sri Lanka. Ook toen was bekend wat er gebeurde, maar werd er niets tegen gedaan. De volwassen geworden baby's van toen zijn in hun persoonlijk leven tegen de gevolgen van deze praktijk aangelopen en eisen (terecht) onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de overheid.

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar binnenlandse adoptiepraktijken in de jaren 1956-1984. Hieruit blijkt dat de gevolgen voor geadopteerden groot zijn. Waarom blijft het zo oorverdovend stil over deze - in onze ogen - laakbare praktijken in Oekraïne?

Hier komen twee zaken bij elkaar. In de eerste plaats de grote armoede in Oekraïne,..

