Hugo de Jonge is in de lijsttrekkersstrijd beland die hij niet wilde

‘Ik ben nog niet rijp genoeg. Gelukkig hebben we kroonprinsen en -prinsessen. Ik hoop in elk geval dat ze allemaal mee blijven doen. De strijd mag fel zijn, maar we hebben ze allemaal hard nodig: Wopke, Hugo, Mona en noem iedere andere kroonprins of -prinses maar op.’ Was getekend: Martijn van Helvert, februari 2020, op de vraag van deze krant of hij lijsttrekker voor het CDA zou willen zijn. Wat het duidelijk maakt: het niet-beschikbaar zijn van Wopke Hoekstra, heeft de dynamiek van de lijsttrekkersstrijd bij de christendemocraten behoorlijk veranderd.

En wat het ook duidelijk maakt, is dat het beeld van de vaak strakke regie bij het CDA misschien moet worden bijgesteld. Nee, dan D66. Daar is het wél afgetikt. Fractievoorzitter Rob Jetten stelt zich niet kandidaat, en duidde dat in Trouw nobel. 'Opzij stappen is in politiek Den Haag iets geks, het is ongebruikelijk dat je niet jezelf op nummer één zet.' Jetten heeft in de anderhalf jaar dat hij de fractie aanvoert, elke gelegenheid aangegrepen aan zijn bekendheid te werken. Maar als je partij concludeert dat de kansen van minister Sigrid Kaag beter zijn, tel je gewoon je knopen.

Het voorkomt wél een strijd waarin vicepremier Hugo de Jonge nu bij het CDA ongewild in is beland. De Jonge zei eerder niet veel te zien in een lijsttrekkersver..

