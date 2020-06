Het is nú de tijd om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen

De rente is extreem laag. Het is een gunstig moment om het grote taboe te doorbreken: de hypotheekrenteaftrek afschaffen. stelt financieel adviseur Gerko de Ruijter.

Juist nu de overheid veel geld nodig heeft in de strijd tegen corona, doet zich een interessante inkomstenbron voor. Al is het ook een heet hangijzer. Toch is het nu de tijd om het ‘H-woord’ hardop uit te spreken. Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek in combinatie met het aantrekkelijk maken van het aflossen of oversluiten van de hypotheek kan voor velen de oplossing zijn.

Op 15 mei gaf de voorzitter van de vereniging van banken, Chris Buijink, in Nieuwsuur aan dat de banken er op dit moment goed voorstaan. De banken zijn in staat bedrijven en consumenten te ondersteunen. We leven in een tijd waarin de rente al een tijd extreem laag is en waarschijnlijk ook nog wel een tijd laag zal blijven. Daarom is het nu een uitgesproken gelegenheid..

