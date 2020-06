Nieuwe geschiedeniscanon beter?

In de nieuwe canon die maandag werd gepresenteerd, is ten opzichte van de eerste versie (van vijftien jaar geleden) meer aandacht voor vrouwen en slavernij. Is de nieuwe canon beter?

‘De canon is niet de leidraad, maar delen kan ik gebruiken’

Anne-Rieke Visscher, geschiedenisdocent op het Vechtdal College in Ommen

'In mijn lessen gebruik ik de canon niet als leidraad. Die is meer geschikt voor het basisonderwijs, maar bepaalde delen kan ik wel gebruiken. Ik vind het mooi dat Maria van Bourgondië is toegevoegd. Die past goed bij het examenprogramma. Ze was een gewilde huwelijkskandidaat en door haar huwelijk werd Nederland onderdeel van het Habsburgse Rijk. Dat verhaal ga ik zeker gebruiken.

‘Bij de verzorgingsstaat, dacht ik altijd aan Willem Drees, die in de canon stond. Ik wist wel dat Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister was en de bijstandswet invoerde. Het is terecht dat zij ..

