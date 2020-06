Waarom ik nooit geloofd heb in ‘make love not war’«

Dat wat hier al meer dan honderd jaar gaande is tussen ons en de Palestijnen is een bloedende wond, en niet alleen een bloedende, maar ook een vergiftigde wond, vol pus. Het is een abces geworden. Zo’n wond is niet gemakkelijk te genezen. Dat bestaat niet. Je kunt niet steeds weer op de wond slaan om hem te leren dat hij geen wond meer mag zijn en moet ophouden met bloeden.

Ik ben niet tegen een stok. Ik ben geen pacifist. In tegenstelling tot mijn collega’s in Europa en Noord-Amerika, die mij meer dan eens omhelzen om de verkeerde redenen (‘Je bent onze broeder, make love not war’), in tegenstelling tot hen heb ik nooit gedacht dat geweld het ultieme kwaad in de wereld is. Ik heb altijd gedacht, mijn leven lang en ook nu nog, dat het ultieme kwaad in de wereld de agressie is. En agressie moet dikwijls een halt worden toegeroepen met geweld. Er is een grote stok nodig om agressie te beteugelen en te onderdrukken. Agressie is de moeder van al het geweld in de wereld. En daarom heb ik nooit geloofd in ‘make love not war’, de andere wang toekeren, all you need is love.

