Online college geven is een ramp. En die zet zich na de zomervakantie gewoon voort

Enkele tientallen studenten van de CHE-opleiding journalistiek zouden nu bij mijn hoorcollege aanwezig moeten zijn. Ik zit thuis achter de laptop.

Normaal gesproken worden de minuten voor aanvang van een college gebruikt voor onderling gekeuvel. Vaak lopen studenten even langs met vragen die nogal eens belangrijker zijn dan het informele moment doet vermoeden. Soms kan ik er tijdens het college meteen op inspelen.

Nu is het stil in de digitale collegezaal van Microsoft Teams. Ik tuur naar een scherm, dat zich langzaam vult met bolletjes. Daarop staan de initialen van de binnendruppelende studenten. Het is stil. Ik zie niemand, want studenten zetten bij coronacolleges hun camera uit. Uit ongemak, hoor ik regelmatig. De een schaamt zich voor..

