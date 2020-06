Wat je door online colleges mist, vind je juist nu bij een studentenvereniging

Volgens Duits loop je een grote achterstand op vergeleken met studenten die na een college de kroeg induiken en het debat aangaan met elkaar over wat er is gesproken. Duits maakt een terecht punt: studententijd is zoveel meer dan colleges volgen en punten halen. Het is op eigen benen staan, nieuwe vrienden maken en je wereldbeeld verbreden. Maar het studeren dan maar een jaar uitstellen is een ongefundeerd advies: haar bewering dat online colleges betekenen dat ook het hele studentenleven wegvalt is niet het hele verhaal. Dat echte studentenleven speelt zich namelijk niet alleen af rondom fysieke colleges, je vindt het bij de studentenverenigingen.

Bij een (christelijke) studentenvereniging maak je kennis met een groep mensen van allerlei..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .