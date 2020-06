Nederland heeft 1 miljoen koorzangers. Laat ons weer zingen

Onderzoek leert dat zingen veiliger is dan spreken wat betreft het risico op corona. Dus wat let ons?

Zonder enkel wetenschappelijk bewijs lijkt een massale angst voor zingen te zijn ontstaan naar aanleiding van een klein aantal, zeer tragische gebeurtenissen met koorzang. Ook al is de kans veel groter dat de coronabesmettingen het gevolg zijn geweest van de sociale omgang voor en na het zingen.

Een en ander leidde in Nederland zelfs tot een verbod op samenzang, dat inmiddels is ‘afgezwakt’ tot ernstige ontrading. Nog steeds kan in ­Nederland, in concertzaal, klas of kerk, niet fatsoenlijk samen worden gezongen. Solo zingen mag wel, op 8 meter afstand, een voorwaarde die evengoed nergens op gebaseerd is.

De verwarring is compleet nu we wél in een vol vliegtuig naast elkaar mogen zitten, maar samen zingen nog altijd als een te groot risico ..

