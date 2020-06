Ik ben voor een vakantiebestemming in Nederland





1. Omdat de reis in een zweterige en te vol beladen Volvo V70 met snoepvragende kinderen op de achterbank een maximale duur kent van vier uur. Deze uitputtingsslag is voor een normale volwassene te overzien.

2. Omdat Nederland een diverser assortiment aan mooie plekken heeft dan we kunnen vinden langs de Route du Soleil of de Costa del Sol. Het is goed om ons eigen land te leren waarderen.

3. Omdat vliegreizen sinds maart 2020 een achterhaald concept zijn geworden. Wie gaat nog het risico nemen om als op elkaar gepakte sardientjes het coronavirus op te lopen? Bovendien is vliegen nog steeds geen duurzame en klimaat-neutrale activiteit.

