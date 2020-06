Met stijgende verbazing - ongeloof - heb ik (het slot van) de column van dominee Klaas Vos in de Gulliver van vrijdag 19 juni gelezen. Het gaat over homo’s: 'Jezelf erotiek en seksualiteit als vondst van de Schepper misgunnen: dat is pas zonde!' Volgens mij spreekt de Bijbel hier anders over. Als het over erotiek en seksualiteit gaat, dan spreekt de Bijbel hierover in de relatie man-vrouw. Bijvoorbeeld in Genesis 2 en het Hooglied. Kennelijk heeft dominee Vos een andere Bijbel. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .