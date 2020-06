Slecht voor de verkoop

In een steeds verder verleden schreef ik boeken. In allerlei genres. Ook prentenboeken. Ik herinner me een gesprek met een van mijn uitgevers. Ik opperde de hoofdpersonen van een prentenboek-in-wording een kleurtje te geven, of een hoofddoek. Dat vond de uitgever geen goed idee. Want dat zou een negatief effect hebben op de verkoop.Tja, dan ben je uitgepraat. Tenminste, ik was dat toen wel, want natúúrlijk wilde ik dat mijn boekje sky-high zou gaan verkopen.Als compromis mocht er wel een bruinig bijpersonage in, compleet met hoofddoek. Lees: een mevrouw in de wachtkamer, met een baby en een peuter. En de dokter – een vrouw – kreeg ook een kleurtje. De hoofdpersonen waren rasechte kaaskoppen: een ouder e..

