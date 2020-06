Was The Passion een uitverteld verhaal? Het is nauwelijks voor te stellen

Lenette van Dongen tijdens de zesde editie van The Passion in Amersfoort. (beeld anp / Levin den Boer)

Hilversum

The Passion keek je niet om te weten hoe het afliep. Het verhaal was bekend. Waarom keek je wel? Om te zien hoe steeds weer een nieuwe BN’er Jezus zou zijn, of Maria, of Petrus, Judas, Pilatus ... Om dat grote witte kruis naar het plein gedragen te zien worden, omlijst met persoonlijke verhalen van ‘kruisdragers’ en mensen die mee wandelden.

EO-directeur Arjan Lock heeft het altijd gezegd: we bekijken van jaar tot jaar of we doorgaan met The Passion. Als een nieuwe editie niets meer toevoegt aan de voorgaande, zou de omroep ermee stoppen. Die stap is nu gezet: de omroep is niet langer mede-organisator van de muzikale paaspelgrimage met het witte kruis.

Toch rijst de vraag wat er aan de hand is. Want de kijkers kwámen misschien elk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .