Bij crises is meer nodig dan de overheid

De COVID-19 pandemie biedt ook een inkijk in hoe samenlevingen in crises reageren. Overheden spelen een belangrijke rol, maar ook burgerinitiatieven, fondsen en filantropie zijn onmisbaar.

Drukte bij Eetcafé het Leven in Leeuwarden. Het restaurant had op social media aangekondigd om vanwege de coronasluiting alle verse producten weg te gaan geven aan minder bedeelden. (beeld anp / Anton Kappers)

Het klinkt wellicht oneerbiedig, gelet op al het persoonlijke en zakelijke leed dat wordt veroorzaakt, maar de pandemie is ook een interessant experiment vanuit wetenschappelijk gezichtspunt. Wat zien we gebeuren? Wat doen mensen en overheden, hoe reageren ze? Welke oplossingen worden gevonden? Hoe redden mensen, bedrijven en non-profit instellingen zoals theaters en sportverenigingen zich wanneer het inkomen en de bestaanszekerheid wegvallen?

In Nederland springt de overheid bij met omvangrijke steunpakketten voor de in nood verkerende markt. Uit Spanje en Italië komen beelden van hulpverlening door de Caritas. Van de Verenigde Staten zijn de lange rijen wachtenden voor voedselbanken bekend. Als de markt instort, proberen mensen in de re..

