Waar blijft de EU-gezant voor godsdienstvrijheid nu de schendingen toenemen?

Asia Bibi met haar dochter Eisha, eerder dit jaar in Parijs. De vroegere speciale EU-gezant voor godsdienstvrijheid, Ján Figel, speelde een cruciale rol bij de vrijlating van Asia Bibi, de Pakistaans-christelijke vrouw die bijna tien jaar in de dodencel zat, beschuldigd van godslastering. Het werk van deze gezant ligt nu stil. (beeld © D Vos)

Woensdag 24 juni is het precies zeven jaar geleden dat de EU haar richtsnoeren voor de bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging heeft aangenomen. Deze richtlijnen onderstrepen dat het een mensenrecht is om overtuigingen en niet-overtuigingen aan te hangen, deze naar eigen goeddunken te veranderen en ze alleen of met anderen te manifesteren. Het recht op godsdienstvrijheid is verbonden met andere universele rechten, zoals de vrijheid van vergadering en de vrijheid van meningsuiting.

De richtlijnen van 2013 droegen bij aan de benoeming van een speciale EU-gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging buiten de EU, een functie die de Slowaakse Ján Figel in 2016 voor het eerst vervulde en drie ..

