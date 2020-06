De commentatoren zijn verontwaardigd over de demonstraties van afgelopen zondag tegen de coronamaatregelen.

Wie zijn oor te luisteren legt op het Malieveld en zijn ogen de kost geeft, is blij dat deze demonstranten het niet voor het zeggen hebben in Nederland. De anderhalvemetermaatregel is terreur, beweert een demonstrant. 'Bij de laatste spoedwet greep Hitler de macht', staat op het bord van een ander.

Wat is het een zegen dat we een overheid hebben die probeert de belangen van iedereen voor ogen te houden, gebaseerd op adviezen van deskundigen. Nog steeds geldt het adagium van Rutte: Beter nu voorzichtig zijn dan achteraf spijt hebben. Ook als dat geduld van ons vraagt.

Niet zo lang geleden vonden we virologen, doktoren en verpleegkundigen helden, voor wie we spontaan de straat opgingen om te applaudisseren. Diezelfde helden manen nog..

