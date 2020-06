Gooi de rem eraf in Europa. We moeten vol gas vooruit

Ga naast de Italianen en Spanjaarden staan en niet tegenover hen. Ieder land in Europa doet er toe. Er moet daarom flink geld op tafel komen. Het is een sprong in het diepe die we moeten wagen.



Wim van de Camp en Cent van Vliet 22 juni 2020, 18:00







Kom uit de loopgraven in Europa en sla met elan en vertrouwen nieuwe wegen in. En daar is 1500 miljard euro voor nodig. Minister van Financiën Wopke Hoekstra tijdens een videoconferentie in april met zijn Europese collega's. (beeld anp / Bart Maat)