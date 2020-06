Volkstuin én kerk als toevluchtsoord

De column van Hilbrand Rozema over de volkstuin als toevluchtsoord in de Stasi-tijd van de DDR (ND 9 juni) was voor mij interessant, omdat ik daar in die periode ben geweest. Voor de protestantse jeugd was de kérk de enige plaats waar zij elkaar onbevangen konden ontmoeten. Daar waren zowel de biosfeer als atoombewapening items die door de DDR werden gezien als kritiek op het Westen, maar waar de jeugd ook mensenrechten en onvrijheid humoristisch konden ontleden. Het waren ook deze jeugdige, frisse kringen waar de vreedzame initiatieven voor de beweging ‘Wir sind das Volk’ werden geboren, en de Muur viel. <

