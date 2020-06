Ad de Bruijne schreef over zijn afwegingen en zijn 'ja' met betrekking tot orgaandonatie (13 juni). Ik kom tot een andere keuze. Als Psalm 139 zegt ‘in de moederschoot geweven’, bedenk dan dat er drie miljard bits in het menselijk DNA zitten – ‘en Hij kent ze allemaal’. Ieder mens is uniek, een ongeëvenaard kunstwerk. ‘Ik loof U omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn Uw werken.’ Hieruit concludeer ik: ik ben niet van mezelf, mijn lichaam is niet mijn persoonlijk eigendom, dus kan ik er ook niet vrij over beschikken. Zou iemand het in z’n hoofd halen in het authentieke werk van een kunstenaar eigenzinnig in te grijpen, eventueel zelfs voor een goed doel? Paulus ..

