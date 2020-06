De voor- en nadelen als je op Curaçao geboren bent

Het is een schokkend verhaal van Ingrid Homoet over ongelijke behandeling (ND 15 juni). Ons gezin, met een op Curaçao geboren man en vier kinderen die daar geboren zijn, heeft ook wel wat ervaringen. Ik heb altijd geprobeerd ze positief uit te leggen. Zo kregen we, toen we naar Nederland verhuisden, een brief van de burgemeester en een gemeentelijke maatschappelijk werkster. Er zat een cassettebandje bij, waarop je de brieven in het Papiaments kon beluisteren ter bevordering van een goede inburgering in onze nieuwe gemeente. Later gingen onze kinderen als weekendhulpen aan de slag in de supermarkt. Ze werden als allochtoon aangemerkt, want geboren op Curaçao, net als hun vader. De supermarkt was blij met deze allochtone medewerkers, want ze waren verplicht een bepaald percentage daarvan in dienst te nemen.