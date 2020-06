Van de redactie: Bijlage Zomer komt eraan, wekelijkse column Rinke Verkerk en samenwerking met EO

Stripfiguur Jibbe is een beetje boos (zaterdagbijlage Zeven, pagina 3). Zijn geestelijke vader Adrian Verbree had dit al bij ons aangekondigd. ‘De lezers van het ND gaan merken dat er onheil nadert.’ Zo’n donderwolkje past wel bij het karakter van Jibbe, dertien jaar geleden in de toenmalige zaterdagbijlage ZoZ aangekondigd als het Zeer Onzeggelijke Zoontje. Het is begrijpelijke frustratie, want het einde van het ventje nadert. De Zeven van zaterdag 20 juni is de een na laatste die u in handen hebt (al dan niet digitaal). De woensdagbijlage Leven verschijnt woensdag voor het laatst. Wij gaan iets nieuws doen.