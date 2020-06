Het spook van de vluchtelingen

In plaats van een vluchtelingencrisis - begonnen in 2015 - kan nu beter worden gesproken van een crisis in de opvang van vluchtelingen. Met inhumane gevolgen, gevoed door spookbeelden, schrijft Maurizio Ambrosini, hoogleraar migratiesociologie aan de staatsuniversiteit van Milaan.

De publieke opinie in de EU-landen ten opzichte van vluchtelingen veranderde, voor een groot deel, opslag in november 2015, ten gevolge van een zestal terroristische aanslagen in Parijs, waaronder die op de concertzaal Bataclan. (beeld epa / Yoan Valat)

Er is vijf jaar verstreken sinds 2015, het jaar dat in ons geheugen is blijven hangen als het jaar van de ‘vluchtelingencrisis’. In 2015 rukte de Islamitische Staat op in Irak. In Syrië had de burgeroorlog miljoenen mensen ontheemd. Op 20 april waren achthonderd mensen met hun boot gezonken in de Middellandse Zee, niet ver van het eiland Lampedusa. Aan het eind van het jaar waren er 3328 bevestigde slachtoffers, meer dan het dubbele van het aantal in 2014. Het aantal begon te dalen in 2017, van 4481 naar 3552, en naar 1283 in 2019. Daar tegenover stond echter een drastische vermindering van de instroom vanwege de overeenkomsten die werden gesloten met de doorreislanden: Turkije, Niger, Libië.

Tragedies doen zich niet alleen voor op zee. O..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .