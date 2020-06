Sarcasme een noodzakelijke sloopbal die de krappe kerkelijke ruimte voor hen openbreekt.

Met een groep jongvolwassenen in zijn kerk praat predikant Sander Ris uit Rijssen over de zoektocht van een kerkverlater in de EO-filmserie ‘Holy Shit’. Er is herkenning - ‘Zij zegt wat ik denk’. Over het bekritiseerde sarcasme in de film: ‘Het helpt me om het ook zelf te blijven proberen.’