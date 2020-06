Geen schaamte omdat ik wit ben

Klaas Harink ergert zich aan de gemakkelijke aannames die witte Nederlanders maken. En ook al is hij zelf twaalf jaar werkzaam geweest in Suriname en in Congo en heeft hij ervaring bij VluchtelingenWerk en de missie-organisatie Verre Naasten, beseft hij dat hij zwarte broers en zussen niet altijd recht doet.



De parlementsverkiezingen in Suriname zijn onlangs zonder noemenswaardige fraude of verstoringen verlopen. Wek dan als Nederlanders niet steeds weer de indruk dat dit land een mislukte staat is, zoals minister Blok het land ooit noemde. (beeld anp / Ranu Abhelakh)