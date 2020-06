Hoe belangrijk is salaris in zorg?

Na het hoogtepunt van de coronapandemie klinkt de roep om hogere salarissen in de zorg harder. Hoebelangrijk is het loonvoor zorgmedewerkers?

'Een fout kan iemands leven kosten'

Conny van Melick, verpleegkundig opnamecoördinator in een ziekenhuis

‘Ik ben verpleegkundige, omdat ik van God de gave heb gekregen goed te zorgen. Niet om een groot huis of verre vliegvakantie te kunnen nastreven; dat hoeft voor mij niet. Na de havo voelde ik het als een roeping om de zorg in te gaan. Toen ben ik, in 1982, met een inservice-opleiding begonnen aan het bed. Achteraf denk ik wel: je was daar gewoon een goedkope beroepskracht. Dat vind ik ook niet erg, want in de eerste plaats gaat het voor mij om het woekeren met mijn talenten. Een christen moet niet streven naar rijkdom. Daar zit het geluk niet in. Dat zit in voldoening halen uit je werk, familie en vrienden. Maar ik he..

